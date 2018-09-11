Правительство Латвии во вторник поддержало приобретение четырех вертолетов "Black Hawk" общей стоимостью 175 млн евро и заключение межправительственного договора с США, сообщили агентству BNS в Минобороны Латвии.

Кроме того, правительство постановило включить в долгосрочные обязательства Минобороны на 2023 и 2024 годы дополнительно финансирование в размере примерно 80 млн евро.

Договор с США будет включать в себя не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, покупку запасных частей, техническую документацию, поддержку, введение процедур эксплуатации в соответствии со стандартами США.

Первые машины армия рассчитывает получить в 2021 году.

"Замена вертолетов жизненно важна не только для реализации задач Национальных вооруженных сил, но и для обеспечения гражданских функций и поддержки общества", - заявил министр обороны Раймонд Бергманис.

Black Hawk ("Чёрный ястреб", UH-60) - американский многоцелевой вертолёт, находящийся на вооружении армии США с 1970-х годов.