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Дальнее зарубежье 11.09.2018 20:15

Латвия купит у США четыре армейских вертолета "Black Hawk"

Правительство Латвии во вторник поддержало приобретение четырех вертолетов "Black Hawk" общей стоимостью 175 млн евро и заключение межправительственного договора с США, сообщили агентству BNS в Минобороны Латвии.

Кроме того, правительство постановило включить в долгосрочные обязательства Минобороны на 2023 и 2024 годы дополнительно финансирование в размере примерно 80 млн евро.

Договор с США будет включать в себя не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, покупку запасных частей, техническую документацию, поддержку, введение процедур эксплуатации в соответствии со стандартами США.

Первые машины армия рассчитывает получить в 2021 году.

"Замена вертолетов жизненно важна не только для реализации задач Национальных вооруженных сил, но и для обеспечения гражданских функций и поддержки общества", - заявил министр обороны Раймонд Бергманис.

Black Hawk ("Чёрный ястреб", UH-60) - американский многоцелевой вертолёт, находящийся на вооружении армии США с 1970-х годов.

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Тэги: ЛАТВИЯ, США, ВООРУЖЕНИЕ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]