ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 15,1 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе.
Автодорога Дадашбейли-Чол Агамамедли-Ханкечен-Салманлы соединяет 15 населенных пунктов с населением 22 тыс. человек.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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