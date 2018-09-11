ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 15,1 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе.

Автодорога Дадашбейли-Чол Агамамедли-Ханкечен-Салманлы соединяет 15 населенных пунктов с населением 22 тыс. человек.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде