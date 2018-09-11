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Религия 11.09.2018 18:12

Фонд пропаганды духовных ценностей получит 400 тыс. манатов на улучшение материально-технической религиозных общин в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Фонду пропаганды духовных ценностей 400 тыс. манатов на улучшение материально-технической религиозных общин.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на официальном сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября 2017 года подписал указ о создании Фонда пропаганды духовных ценностей. Фонд действует при Госкомитете по работе с религиозными организациями.

Основная цель фонда – поддержка действующих в республике религиозных конфессий, защита и развитие духовных ценностей, усиление господдержки в этом направлении. В связи с этим фонд будет реализовывать социальные проекты по данным направлениям.

Уставный капитал фонда равен 100 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕЛИГИЯ, ФОНД, МТБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]