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Дальнее зарубежье 11.09.2018 18:52

Турция отказалась от участия в конференции ОБСЕ по вопросам демократии и прав человека из-за участия нежелательных для Анкары НКО

Турция отказалась от участия в организованной ОБСЕ международной конференции, посвященной вопросам демократии и прав человека, так как Анкаре не удалось заблокировать участие в ней отдельных некоммерческих организаций (НКО).

"Турция - единственная страна, которая бойкотирует (конференцию - ИФ), так как настаивает на том, чтобы ей было предоставлено право блокировать участие НКО", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская группа США).

Накануне в Варшаве открылась двухнедельная конференция, организуемая Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и посвященная проблемам демократии и прав человека.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБСЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]