Турция отказалась от участия в конференции ОБСЕ по вопросам демократии и прав человека из-за участия нежелательных для Анкары НКО

Турция отказалась от участия в организованной ОБСЕ международной конференции, посвященной вопросам демократии и прав человека, так как Анкаре не удалось заблокировать участие в ней отдельных некоммерческих организаций (НКО).
"Турция - единственная страна, которая бойкотирует (конференцию - ИФ), так как настаивает на том, чтобы ей было предоставлено право блокировать участие НКО", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская группа США).
Накануне в Варшаве открылась двухнедельная конференция, организуемая Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и посвященная проблемам демократии и прав человека.
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