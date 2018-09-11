Run Group инициирует строительство завода по производству крахмала на западе Азербайджана за 120 млн евро

В Азербайджане планируется строительство завода по производству крахмала, инвестиции в проект оцениваются 120 млн евро, отмечается в сообщении компании Run Group, являющейся инициатором проекта.
"Завод по производству крахмала будет построен в городе Гейгель (запад Азербайджана). Согласно первоначальным оценкам, инвестиции в строительство завода оцениваются в 120 млн евро. Для привлечения инвестиций в проект Run Group начала сотрудничество с Китайской компанией China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) и Британским фондом Athene Capital", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что CNTIC предоставит 85% финансовых средств, необходимых для строительства завода, включая технику и оборудование из США и Швеции. CNTIC также открыла специальную кредитную линию для Run Group. Остальные 15% будут привлечены от Фонда Athene Capital.
К строительству завода будет привлечено около 600 рабочих сил.
Строительство Гейгельского крахмального завода будет завершено в 2020 году. Общая площадь завода составит 20 гектаров, ввод его в эксплуатацию позволит создать 650 рабочих мест.
"Для производства крахмала на предприятии ежедневно будет перерабатываться 800 тонн пшеницы. С этой целью уже достигнута договоренность о закупке 300 тыс. тонн пшеницы в год у одной российской компании. Кроме того, уже подписаны контракты на продажу продукции завода. Таким образом, согласно семилетнему контракту, 98% продукции будут экспортироваться за рубеж, и лишь 2% реализовываться на местном рынке", - подчеркивается в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что Run Group в настоящее время уже реализует несколько проектов в Гейгельском района. В частности, компания осуществляет строительство гостиницы (площадь 16 га) и оздоровительного центра гостиничного типа (площадь 3 га).
Кроме того, Run Group строит детские сады и средние общеобразовательные школы в Гейгельском районе.
Run Group занимается привлечение инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана. Компания в настоящее время в Азербайджане реализует проекты в сфере строительства, туризма, здравоохранения, медиа и социальной сферы.
А.Азизов
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