Экс-президент Армении Кочарян стал фигурантом дела о финансовых махинациях

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег, заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

"Возбуждено уголовное дело по статье "отмывание денег и махинации". Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница "Конгресс" в Ереване за взятку в $6 млн. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы", - сказал А.Ванецян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в скором времени будет предоставлена информация о финансовых махинациях, осуществленных братом экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александром Саргсяном.