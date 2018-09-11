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Регион 11.09.2018 19:17

Экс-президент Армении Кочарян стал фигурантом дела о финансовых махинациях

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег, заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

"Возбуждено уголовное дело по статье "отмывание денег и махинации". Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница "Конгресс" в Ереване за взятку в $6 млн. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы", - сказал А.Ванецян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в скором времени будет предоставлена информация о финансовых махинациях, осуществленных братом экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александром Саргсяном.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]