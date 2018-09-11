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Дальнее зарубежье 11.09.2018 19:45

Венгерский премьер заявляет Европарламенту, что не уступит шантажу ЕС

Венгрия не согласится с тем, чтобы "проиммигрантские силы" угрожали ей, шантажировали и выдвигали клеветнические обвинения против страны и ее народа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", - сказал глава правительства Венгрии, выступая во вторник на сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По его словам, Венгрия готова к европейским выборам 2019 года, на которых граждане "смогут решать будущее Европы и вернуть демократию в европейскую политику".

В.Орбан участвует в дебатах о состоянии правового государства в Венгрии, после которых евродепутаты намерены принять решение о том, должен ли ЕС действовать с целью предупреждения риска серьезного подрыва европейских ценностей - уважения демократии, правового государства и прав человека.

Комитет ЕП по гражданским свободам пришел к выводу, что Венгрия "рискует серьезным образом нарушить ценности ЕС", и предложил Европарламенту призвать Совет ЕС запустить процедуру по статье 7 параграфу 1 Договора о Европейском союзе, чтобы воспрепятствовать угрозе фундаментальным ценностям Евросоюза.

Докладчик Европарламента Юдит Саргентини выдвинула против властей Венгрии обвинения в отказе следовать европейской политике в области миграции, в нарушении прав меньшинств в стране, в коррупции представителей власти. С обвинительными заявлениями вслед за ней выступили представители комитетов ЕП по бюджетному контролю, по конституционным делам и правам женщин и гендерному равенству. Они призывали запустить процедуру по статье 7 договора.

Претензии Еврокомиссии к венгерскому правительству изложил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

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Тэги: ЕС, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]