Венгерский премьер заявляет Европарламенту, что не уступит шантажу ЕС

Венгрия не согласится с тем, чтобы "проиммигрантские силы" угрожали ей, шантажировали и выдвигали клеветнические обвинения против страны и ее народа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", - сказал глава правительства Венгрии, выступая во вторник на сессии Европейского парламента в Страсбурге.
По его словам, Венгрия готова к европейским выборам 2019 года, на которых граждане "смогут решать будущее Европы и вернуть демократию в европейскую политику".
В.Орбан участвует в дебатах о состоянии правового государства в Венгрии, после которых евродепутаты намерены принять решение о том, должен ли ЕС действовать с целью предупреждения риска серьезного подрыва европейских ценностей - уважения демократии, правового государства и прав человека.
Комитет ЕП по гражданским свободам пришел к выводу, что Венгрия "рискует серьезным образом нарушить ценности ЕС", и предложил Европарламенту призвать Совет ЕС запустить процедуру по статье 7 параграфу 1 Договора о Европейском союзе, чтобы воспрепятствовать угрозе фундаментальным ценностям Евросоюза.
Докладчик Европарламента Юдит Саргентини выдвинула против властей Венгрии обвинения в отказе следовать европейской политике в области миграции, в нарушении прав меньшинств в стране, в коррупции представителей власти. С обвинительными заявлениями вслед за ней выступили представители комитетов ЕП по бюджетному контролю, по конституционным делам и правам женщин и гендерному равенству. Они призывали запустить процедуру по статье 7 договора.
Претензии Еврокомиссии к венгерскому правительству изложил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.
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