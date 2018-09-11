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Дальнее зарубежье 11.09.2018 21:05

РФ, Турция и Иран будут содействовать возвращению беженцев в Сирию, Дамаск предоставил соответствующие гарантии безопасности - постпред России при ООН

Правительство Сирии дало гарантии безопасности для возвращающихся в эту страну беженцев, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Важным пунктом встречи трех стран-гарантов стал вопрос содействия массовому возвращению в родные места сирийских беженцев. Правительство Сирии, как известно, дало необходимые гарантии безопасности", - сказал он на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии.

По его словам, в этом "существенно заинтересованы соседние страны".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]