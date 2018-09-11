РФ, Турция и Иран будут содействовать возвращению беженцев в Сирию, Дамаск предоставил соответствующие гарантии безопасности - постпред России при ООН

Правительство Сирии дало гарантии безопасности для возвращающихся в эту страну беженцев, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Важным пунктом встречи трех стран-гарантов стал вопрос содействия массовому возвращению в родные места сирийских беженцев. Правительство Сирии, как известно, дало необходимые гарантии безопасности", - сказал он на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии.

По его словам, в этом "существенно заинтересованы соседние страны".