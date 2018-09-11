Турция призывает международное сообщество предотвратить возможное наступление на Идлиб

Власти Турции призывают международное сообщество воспрепятствовать потенциальному наступлению на сирийский Идлиб, сказал во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы призываем мировое сообщество, страны Запада, США и страны региона сообща и в координации предотвратить возможное наступление на Идлиб", - приводит слова И.Калына Анатолийское агентство новостей.

По его словам, турецкая сторона ожидает, что в ближайшее время "все стороны, партнеры непременно подключатся к этому процессу с позицией, которая внесет в него конструктивный вклад, и достигнут договоренности по политическому решению, которое устранит все препятствия на пути урегулирования в Идлибе".

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.