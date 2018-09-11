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Регион 11.09.2018 20:04

Турция призывает международное сообщество предотвратить возможное наступление на Идлиб

Власти Турции призывают международное сообщество воспрепятствовать потенциальному наступлению на сирийский Идлиб, сказал во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы призываем мировое сообщество, страны Запада, США и страны региона сообща и в координации предотвратить возможное наступление на Идлиб", - приводит слова И.Калына Анатолийское агентство новостей.

По его словам, турецкая сторона ожидает, что в ближайшее время "все стороны, партнеры непременно подключатся к этому процессу с позицией, которая внесет в него конструктивный вклад, и достигнут договоренности по политическому решению, которое устранит все препятствия на пути урегулирования в Идлибе".

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что сирийские правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИР, ИДЛИБ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]