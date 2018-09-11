Москва, Анкара и Тегеран прорабатывают созыв международной конференции по сирийским беженцам

Россия, Иран и Турция намерены проработать вопрос о созыве международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев на родину, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Уверены, что на определенном этапе существенный вклад в осуществление данной задачи призвана внести соответствующая международная конференция, созыв которой будет прорабатываться Россией, Ираном и Турцией", - заявил В.Небензя, выступая в СБ ООН.