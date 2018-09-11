Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9722 RUR   0.0241 GBR   2.2163 TRY   0.2623

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.75 Brent   76.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 18° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 20° 29°

Дальнее зарубежье 11.09.2018 20:05

Москва, Анкара и Тегеран прорабатывают созыв международной конференции по сирийским беженцам

Россия, Иран и Турция намерены проработать вопрос о созыве международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев на родину, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Уверены, что на определенном этапе существенный вклад в осуществление данной задачи призвана внести соответствующая международная конференция, созыв которой будет прорабатываться Россией, Ираном и Турцией", - заявил В.Небензя, выступая в СБ ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


До 7 тысяч сирийских беженцев в ближайшее время могут вернуться на родину из Ливана - Минобороны РФ Шойгу: созданы возможности для возвращения в Сирию около 1 млн беженцев Россия стремится к скорейшему решению проблемы сирийских беженцев - Лавров Путин призвал Европу оказать гумпомощь тем районам Сирии, куда могут вернуться беженцы Около 2 млн беженцев могут вернуться в Сирию в ближайшие месяцы - МИД РФ со ссылкой на данные ООН В ЕС обсуждается новое финансирование для помощи сирийским беженцам в Турции - представитель Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]