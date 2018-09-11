МИД РФ: необходимо создать условия для продолжения экспорта иранской нефти

Продолжение работы иностранных экономических операторов в Иране будет зависеть от способности коллективно выработать условия для продолжения экспорта иранской нефти, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы должны найти формулы, средства и механизмы реакции на ожидаемую вторую волну, которые позволили бы минимизировать ущерб от санкций США и создать способы решения задач в сфере экономического сотрудничества гарантированным, надежным образом, чтобы экономические операторы, по крайней мере, видели альтернативы подчинению американскому диктату", - сказал С.Рябков в интервью "Российской газете".

"Чтобы они видели, что есть возможности продолжать законный и ничем не ограниченный бизнес в Иране и с иранскими партнерами. Здесь определяющее значение будет иметь наша коллективная воля и способность создать условия для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки", - подчеркнул замминистра.