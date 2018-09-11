Москва продолжит противодействие диктату США на международной арене - Рябков

Москва заявляет, что будет противостоять политическому и экономическому диктату США на международной арене.

"Нам кажется опасной для устойчивости международных отношений тенденция к неприкрытому диктату и в политической и экономической сферах, которая на сегодня является чуть ли не главной составляющей поведения США на международной арене", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Российской газете".

"Россия не скрывает, что будет этой тенденции противостоять, и мы будем разъяснять опасность и пагубность такого рода действий нашим международным партнерам", - подчеркнул замминистра.

"В этой оценке мы полностью совпадаем с иранскими коллегами и важно, что на этой основе с ними ведется предметный разговор", - отметил С.Рябков.

"Мы не просто констатируем что-то, а мы делаем из этого практические выводы. Это будет иметь значение и в дальнейшей работе с европейскими партнерами, а также, разумеется, с нашими китайскими друзьями", - заявил высокопоставленный дипломат.