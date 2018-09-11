Пашиняну привиделся заговор

Премьер Армении Никол Пашинян поручил директору Службы национальной безопасности Артуру Ванецяну и начальнику полиции Валерию Осипяну разобраться в скандале с предполагаемой прослушкой телефонного разговора .

"Прослушку разговора главы СНБ и глав Специальной следственной службы считаю заговором. Я говорил, что некоторые олигархи и чиновники в республике создали свою службу нацбезопасности. Поручаю в кратчайшие сроки выявить авторов прослушки и подвергнуть их самому жесткому наказанию", - сказал Н.Пашинян, выступая на предвыборном митинге в рамках агиткампании по выборам мэра Еревана вечером во вторник.

"Сейчас же провести рейды у олигархов поручаю главам полиции и СНБ, высокопоставленных чиновников, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить. Чтобы через два часа вы доложили мне о проделанной работе и результатах", - отметил он.

"Серж Саргсян и Роберт Кочарян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа. Если надо будет, я вновь надену свой камуфляж, и наведу порядок по всем улицам", - заявил Н.Пашинян.

Премьер также заявил, что берет на себя всю ответственность за громкие аресты.

"Официально заявляю, отныне беру на себя политическую ответственность за все аресты, которые будут иметь политическое и общественное значение", - сказал Н.Пашинян.

По словам премьера, этот мандат дал ему народ.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Во вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор А.Ванценян и С.Хачатрян обсуждают уголовные дела против Р.Кочаряна, М.Арутюняна и Ю.Хачатурова.

В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова". Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Н.Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.