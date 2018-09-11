Постпред США в ООН обвинила Россию, Иран и сирийское правительство в нежелании политического урегулирования в Сирии

Действия сирийского правительства, и его партнеров - России и Ирана - свидетельствуют о том, что они не заинтересованы в политическом урегулировании конфликта в Сирии, считает постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

"Мы слышали сегодня много разговоров, но не видели действий, которые позволили бы считать, что Иран, Россия и режим Башара Асада заинтересованы в политическом урегулировании. Все что мы видели - действия трусов, заинтересованных в кровавом завоевании Идлиба", - заявила Н.Хейли на заседании Совбеза ООН по ситуации в Сирии.