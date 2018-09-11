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СНГ 11.09.2018 21:26

Спецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Украину

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на текущей неделе посетит Украину и примет участие в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"На этой неделе я направляюсь в Киев для участия во встрече о том, как достигнуть мира для Украины и для выступления на ежегодной встрече YES-2018", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге "Твиттер" во вторник.

Как сообщалось, тема встречи YES в этом году - "Будущее поколение всего". Форум пойдет 13-15 сентября в Киеве. В его работе примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран.

Президент Украины Петр Порошенко выступит с речью на открытии пленарного заседания YES 14 сентября.

Среди спикеров первого пленарного дня: министр иностранных дел Украины Павел Климкин, помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, экс-премьер Франции Мануэль Вальс, основатель и исполнительный директор Jigsaw Джаред Коэн, изобретатель, футуролог Реймонд Курцвейл, философ и писатель Бернар-Анри Леви, президент Института свободы и демократии Нил Фергюсон.

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Тэги: УКРАИНА, США, КОНТАКТЫ


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