Спецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Украину

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на текущей неделе посетит Украину и примет участие в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
"На этой неделе я направляюсь в Киев для участия во встрече о том, как достигнуть мира для Украины и для выступления на ежегодной встрече YES-2018", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге "Твиттер" во вторник.
Как сообщалось, тема встречи YES в этом году - "Будущее поколение всего". Форум пойдет 13-15 сентября в Киеве. В его работе примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран.
Президент Украины Петр Порошенко выступит с речью на открытии пленарного заседания YES 14 сентября.
Среди спикеров первого пленарного дня: министр иностранных дел Украины Павел Климкин, помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, экс-премьер Франции Мануэль Вальс, основатель и исполнительный директор Jigsaw Джаред Коэн, изобретатель, футуролог Реймонд Курцвейл, философ и писатель Бернар-Анри Леви, президент Института свободы и демократии Нил Фергюсон.
Иран вряд ли пойдет на слом СВПД - Рябков
ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат
Jaguar Land Rover может сократить десятки тысяч сотрудников в случае неудачных условий Brexit
Exxon Mobil намерена вложить 500 млн фунтов в модернизацию крупнейшего британского НПЗ
В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана
Фонд пропаганды духовных ценностей получит 400 тыс. манатов на улучшение материально-технической религиозных общин в Азербайджане
Доклад Госдепа США по религиозной ситуации в Азербайджане предвзятый и необъективный – Администрация президента
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»