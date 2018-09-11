Минфин Эстонии ухудшил прогноз роста ВВП на 2018-2019гг

Министерство финансов Эстонии ожидает, что в 2019 году экономика страны вырастет на 3%. Этот прогноз, обнародованный во вторник, будет взят за основу при составлении государственного бюджета на следующий год.

Согласно скорректированному прогнозу, по итогам 2018 года рост ВВП составит 3,6%.

Весной Минфин предполагал, что экономический рост в текущем году составит 4%, а в следующем году замедлится до 3,2%.

В парламент проект бюджета будет передан в конце сентября. Дебаты в парламенте продолжатся до декабря, после чего главный финансовый документ страны будет принят в форме закона. По словам премьер-министра Юри Ратаса, при составлении проекта госбюджета правительство исходит из основных целей, согласованных при формировании правящей коалиции.

Во втором квартале текущего года ВВП Эстонии увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший вклад в экономический рост продолжает вносить строительный сектор.