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Макроэкономика 11.09.2018 21:29

Минфин Эстонии ухудшил прогноз роста ВВП на 2018-2019гг

Министерство финансов Эстонии ожидает, что в 2019 году экономика страны вырастет на 3%. Этот прогноз, обнародованный во вторник, будет взят за основу при составлении государственного бюджета на следующий год.

Согласно скорректированному прогнозу, по итогам 2018 года рост ВВП составит 3,6%.

Весной Минфин предполагал, что экономический рост в текущем году составит 4%, а в следующем году замедлится до 3,2%.

В парламент проект бюджета будет передан в конце сентября. Дебаты в парламенте продолжатся до декабря, после чего главный финансовый документ страны будет принят в форме закона. По словам премьер-министра Юри Ратаса, при составлении проекта госбюджета правительство исходит из основных целей, согласованных при формировании правящей коалиции.

Во втором квартале текущего года ВВП Эстонии увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший вклад в экономический рост продолжает вносить строительный сектор.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ, МИНФИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]