МИД Казахстана ищет возможности для возвращения соотечественниц с детьми из Сирии на родину - замминистра

Казахстанские дипломаты работают над выявлением и возвращением на родину граждан страны, находящихся в Сирии, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды.
"Я хочу заверить, что работа ведется по выявлению, определению местонахождения наших граждан, либо детей наших граждан, и в Сирии, и в Ираке. По их возвращению тоже вопрос поднимается. У нас есть информация, наше посольство в Иордании, а также генконсульство в Ливане занимаются вопросами, поисками наших граждан", - сказал М.Тлеуберды.
"Мы получаем запросы от родителей граждан, находящихся там. Поэтому вся работа ведется, эта работа ведется не только МИДом, тут связаны и наши спецслужбы, и Минобороны, и МВД, КЧС", - сказал дипломат журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса (нижняя палата парламента) в Астане, отвечая на вопрос, ведется ли работа по возврату семи казахстанских женщин с 16-ю детьми из Сирии.
По его словам, в случае возвращения граждан на родину будет выделен самолет.
"Многие наши граждане проходят там спецпроверку властями и Сирии и Ирака на их причастность к террористической деятельности", - добавил замминистра.
"После определения того, что они не виновны, они будут переданы казахстанской стороне. При этом у некоторых женщин имеются дети. Мы не говорим об их участии в террористической деятельности, но на это (возврат на родину - ИФ-К) нужно согласие самой гражданки или гражданина на то, чтобы дали возможность забрать детей, при этом сама мать (или отец - ИФ-К) пока остаются там до окончания спецпроверки", - сказал замглавы МИД Казахстана.
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