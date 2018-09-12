Минск и Москва сверили подходы к выстраиванию отношений с США и Канадой

Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России провели консультации по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой, сообщает в среду пресс-служба белорусского МИД.

"Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, а также обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с двумя североамериканскими странами на перспективу", - отметили в пресс-службе.

По информации МИД, белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.