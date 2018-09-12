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СНГ 12.09.2018 11:32

Минск и Москва сверили подходы к выстраиванию отношений с США и Канадой

Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России провели консультации по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой, сообщает в среду пресс-служба белорусского МИД.

"Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, а также обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с двумя североамериканскими странами на перспективу", - отметили в пресс-службе.

По информации МИД, белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, США, КАНАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]