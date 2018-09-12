Трамп демонстрирует новаторский подход по налаживанию отношений с лидером КНДР в целях денуклеаризации Корейского полуострова - премьер Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил новаторский подход президента США Дональда Трампа в переговорах с Северной Кореей, призвал Пхеньян воспользоваться шансом на улучшение отношений.
"В июне в Сингапуре состоялась историческая встреча США и Северной Кореи. Хочу выразить поддержку этой встрече как позитивному шагу, который направлен на решение проблем похищения японских граждан, ядерного оружения и ракетной программы", - сказал С.Абэ на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме в среду.
По его словам, "президент Трамп применил новаторский, до сих пор неиспробованный подход в отношениях с председателем КНДР Ким Чен Ыном, налаживая взаимное доверие, этот подход имеет целью разделить общее понимание будущего, перспективами денуклеаризации".
С.Абэ отметил, что благодаря Д.Трампу отношения между Северной Кореей и мировым сообществом начали меняться и выразил надежду, что Северная Корея воспользуется этим шансом.
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