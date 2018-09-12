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Дальнее зарубежье 12.09.2018 11:38

Трамп демонстрирует новаторский подход по налаживанию отношений с лидером КНДР в целях денуклеаризации Корейского полуострова - премьер Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил новаторский подход президента США Дональда Трампа в переговорах с Северной Кореей, призвал Пхеньян воспользоваться шансом на улучшение отношений.

"В июне в Сингапуре состоялась историческая встреча США и Северной Кореи. Хочу выразить поддержку этой встрече как позитивному шагу, который направлен на решение проблем похищения японских граждан, ядерного оружения и ракетной программы", - сказал С.Абэ на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме в среду.

По его словам, "президент Трамп применил новаторский, до сих пор неиспробованный подход в отношениях с председателем КНДР Ким Чен Ыном, налаживая взаимное доверие, этот подход имеет целью разделить общее понимание будущего, перспективами денуклеаризации".

С.Абэ отметил, что благодаря Д.Трампу отношения между Северной Кореей и мировым сообществом начали меняться и выразил надежду, что Северная Корея воспользуется этим шансом.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]