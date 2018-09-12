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Дальнее зарубежье 12.09.2018 12:13

Абэ заявил о беспрецедентно высоких темпах развития российско-японских отношений

Отношения между Россией и Японией двигаются вперёд с беспрецедентным ускорением, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ в среду.

"Японо-российские отношения в настоящее время начинают продвигаться вперед с беспрецедентным ускорением. План двустороннего сотрудничества, о котором мы договорились с президентом Путиным, уже включает в себя более 150 проектов. Более половины из них уже фактически реализуются или вот-вот начнут реализовываться", - сказал С.Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Вместе с тем он отметил, что между Японией и Россией все ещё не заключен мирный договор.

"Мы с президентом Путиным совпадаем в мнении, что это ненормальная ситуация", - подчеркнул премьер-министр Японии.

Он добавил, что договоренности, достигнутые президентами двух стран в Нагато в декабре 2016 года, "последовательно реализуются".

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, АБЭ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]