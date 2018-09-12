Абэ заявил о беспрецедентно высоких темпах развития российско-японских отношений

Отношения между Россией и Японией двигаются вперёд с беспрецедентным ускорением, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ в среду.
"Японо-российские отношения в настоящее время начинают продвигаться вперед с беспрецедентным ускорением. План двустороннего сотрудничества, о котором мы договорились с президентом Путиным, уже включает в себя более 150 проектов. Более половины из них уже фактически реализуются или вот-вот начнут реализовываться", - сказал С.Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Вместе с тем он отметил, что между Японией и Россией все ещё не заключен мирный договор.
"Мы с президентом Путиным совпадаем в мнении, что это ненормальная ситуация", - подчеркнул премьер-министр Японии.
Он добавил, что договоренности, достигнутые президентами двух стран в Нагато в декабре 2016 года, "последовательно реализуются".
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