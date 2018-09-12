Абэ заявил о беспрецедентно высоких темпах развития российско-японских отношений

Отношения между Россией и Японией двигаются вперёд с беспрецедентным ускорением, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ в среду.

"Японо-российские отношения в настоящее время начинают продвигаться вперед с беспрецедентным ускорением. План двустороннего сотрудничества, о котором мы договорились с президентом Путиным, уже включает в себя более 150 проектов. Более половины из них уже фактически реализуются или вот-вот начнут реализовываться", - сказал С.Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Вместе с тем он отметил, что между Японией и Россией все ещё не заключен мирный договор.

"Мы с президентом Путиным совпадаем в мнении, что это ненормальная ситуация", - подчеркнул премьер-министр Японии.

Он добавил, что договоренности, достигнутые президентами двух стран в Нагато в декабре 2016 года, "последовательно реализуются".