Пашинян 14 сентября в Париже проведет переговоры с Макроном о развитии сотрудничества - МИД

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе визита во Францию в пятницу проведет переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном по широкому кругу вопросов, заявил на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
"Повестка предстоящей 14 сентября встречи достаточно широкая. Мы сотрудничаем с Францией в политической, экономической, культурной, социальной сферах. И все эти вопросы будут в повестке встречи Н.Пашиняна и Э.Макрона. Договоренность об их встрече была достигнута в Брюсселе", - сказал Т.Балаян.
По его словам, планируется также визит президента Франции в Армению.
"Э.Макрон посетит Армению с государственным визитом, что свидетельствует о высоком уровне отношений между странами", - отметил дипломат.
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