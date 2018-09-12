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Регион 12.09.2018 12:32

Пашинян 14 сентября в Париже проведет переговоры с Макроном о развитии сотрудничества - МИД

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе визита во Францию в пятницу проведет переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном по широкому кругу вопросов, заявил на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Повестка предстоящей 14 сентября встречи достаточно широкая. Мы сотрудничаем с Францией в политической, экономической, культурной, социальной сферах. И все эти вопросы будут в повестке встречи Н.Пашиняна и Э.Макрона. Договоренность об их встрече была достигнута в Брюсселе", - сказал Т.Балаян.

По его словам, планируется также визит президента Франции в Армению.

"Э.Макрон посетит Армению с государственным визитом, что свидетельствует о высоком уровне отношений между странами", - отметил дипломат.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]