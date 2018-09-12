Пашинян 14 сентября в Париже проведет переговоры с Макроном о развитии сотрудничества - МИД

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе визита во Францию в пятницу проведет переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном по широкому кругу вопросов, заявил на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Повестка предстоящей 14 сентября встречи достаточно широкая. Мы сотрудничаем с Францией в политической, экономической, культурной, социальной сферах. И все эти вопросы будут в повестке встречи Н.Пашиняна и Э.Макрона. Договоренность об их встрече была достигнута в Брюсселе", - сказал Т.Балаян.

По его словам, планируется также визит президента Франции в Армению.

"Э.Макрон посетит Армению с государственным визитом, что свидетельствует о высоком уровне отношений между странами", - отметил дипломат.