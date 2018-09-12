Представители РФ, Турции и Ирана договорились о создании специальной комиссии по вопросам формирования сирийского конституционного комитета

Представители стран-гарантов Астанинского процесса, России, Турции и Ирана в ходе переговоров в Женеве создали рабочую экспертную группу для согласования вопросов, связанных с формированием конституционного комитета в Сирии, сообщил в среду сайт МИД РФ.

"В ходе двусторонних, трехсторонних и четырехсторонних контактов состоялось развернутое обсуждение вопросов формирования конституционного комитета в Женеве в соответствии с рекомендациями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН. Одновременно были рассмотрены параметры функционирования данного органа и создана рабочая экспертная группа в целях согласования всех, связанных с этим вопросов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Было высказано общее мнение о том, что необходимо интенсифицировать ведомый и осуществляемый самими сирийцами политический процесс с целью достижения долгосрочной стабилизации в стране и мирного урегулирования сирийского кризиса", - сообщили на Смоленской площади.

10-11 сентября спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе межведомственной российской делегации провели серию встреч с представителями "тройки", а также со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Кроме того, С.Вершинин и А.Лаврентьев провели встречи с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Была подчеркнута важность оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению САР, осуществления содействия в восстановлении разрушенной инфраструктуры и стимулирования процесса возвращения сирийских беженцев на родину", - говорится в сообщении российского МИД.