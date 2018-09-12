Путин считает, что КНДР ждет сигналов по гарантиям безопасности в ответ на предпринятые шаги по денуклеаризации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Северная Корея ждет сигнала о том, что в ответ на ее шаги по денуклеаризации ей дадут гарантии безопасности.

"Ведь Северной Кореи в ответ на ее действия по денуклеаризации были обещаны гарантии безопасности. Северная Корея предприняла определенные шаги по денуклеаризации, взорвала свой полигон ядерных испытаний, уничтожила его, но она, видимо, в ответ ждет каких-то хотя бы сигналов", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"И мне представляется контрпродуктивным, когда от Северной Кореи требуют сделать все, а противоположная сторона не будет делать ничего. Северная Корея должна только поверить на слово", - добавил президент РФ.

Северная Корея настаивает на смягчении США введенных против нее санкций, подписании мирного договора по итогам Корейской войны и гарантий безопасности в соответствии с договоренностями сингапурского саммита КНДР-США. В качестве доказательства выполнения своих обязательств Пхеньян демонтирует ядерный и ракетный полигоны, а также передал часть останков американских военных, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

США требуют от Пхеньяна полной и поддающейся проверке денуклеаризации как предварительного условия для отмены санкций.