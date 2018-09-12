Президент Грузии назвал РФ главной опасностью для страны

Россия остается главной угрозой для Грузии, заявил грузинский президент Георгий Маргвелашвили на международном форуме в Тбилиси.

"Главной опасностью для нас является Россия. Она нарушила территориальную целостность Грузии еще в 1990-х годах и продолжила эти действия в 2008 году", - сказал Г.Маргвелашвили в среду.

Он добавил, что Россия выступает против принятого Грузией курса на евроатлантическую интеграцию, однако этот внешнеполитический курс Тбилиси останется неизменным.

"Я призываю нового президента, который будет избран в ближайшее время, на всех международных платформах обязательно напоминать, что Россия напала на Грузию и это нельзя оправдать", - заявил Г.Маргвелашвили.