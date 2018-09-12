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Регион 12.09.2018 11:20

Президент Грузии назвал РФ главной опасностью для страны

Россия остается главной угрозой для Грузии, заявил грузинский президент Георгий Маргвелашвили на международном форуме в Тбилиси.

"Главной опасностью для нас является Россия. Она нарушила территориальную целостность Грузии еще в 1990-х годах и продолжила эти действия в 2008 году", - сказал Г.Маргвелашвили в среду.

Он добавил, что Россия выступает против принятого Грузией курса на евроатлантическую интеграцию, однако этот внешнеполитический курс Тбилиси останется неизменным.

"Я призываю нового президента, который будет избран в ближайшее время, на всех международных платформах обязательно напоминать, что Россия напала на Грузию и это нельзя оправдать", - заявил Г.Маргвелашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]