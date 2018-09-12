ГТК к октябрю введет в строй Центр упрощенной торговли на ТПП на границе с Грузией

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) планирует в конце сентября ввести в эксплуатацию Центр упрощенной торговли на таможенно-пропускном пункте "Сыныг Керпю" на границе с Грузией, заявил глава ГТК Сафар Мехтиев на пресс-конференции в среду
"В настоящее время на ТПП "Сыныг Керпю" ведутся работы по строительству Центра упрощенной торговли. Ввод данного объекта в эксплуатацию планируется в конце сентября", - сказал С.Мехтиев.
По его словам, реализация данного проекта нацелена на устранение плотности потока на ТПП "Сыныг Керпю" и облегчение процедуры таможенного досмотра и оформления товаров.
С.Мехтиев также сообщил, что ГТК планирует, в целом, усовершенствовать деятельность всех ТПП, обновить их инфраструктуру доя ускорения процедуры таможенного досмотра грузов и автотранспортных средств.
"Кроме того, в результате проведенных комитетом реформ в Азербайджане теперь внедрена европейская модель таможенной системы. За основу взята модель одного из европейских государств с учетом наших национальных особенностей и специфических товаров Азербайджана", - отметил С.Мехтиев.
Н.Аббасова
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