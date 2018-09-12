Либерман в рамках визита в Баку обсудит ВТС между Азербайджаном и Израилем

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетит 13 сентября с визитом Азербайджан.

"13 сентября делегация во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом совершит официальный визит в Азербайджан. В рамках визита предусмотрены встречи израильской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оборонном ведомстве.

В ходе встреч будут обсуждаться аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Азизов