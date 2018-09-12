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Оборона 12.09.2018 11:28

Либерман в рамках визита в Баку обсудит ВТС между Азербайджаном и Израилем

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетит 13 сентября с визитом Азербайджан.

"13 сентября делегация во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом совершит официальный визит в Азербайджан. В рамках визита предусмотрены встречи израильской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оборонном ведомстве.

В ходе встреч будут обсуждаться аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]