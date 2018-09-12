Премьер Грузии Бахтадзе на этой неделе летит в США, примет участие в Генассамблее ООН

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в конце недели посетит США, где проведет переговоры с представителями американской администрации и примет участие в Генассамблее ООН.

По его словам, ООН - "эта та трибуна, с которой мы можем поставить перед всем мировым сообществом самые важные и острые вопросы".

Вместе с тем премьер Грузии заявил журналистам в среду, что ожидает от визита в США позитивных результатов, которые будут способствовать "переводу стратегических отношений между двумя странами на еще более высокий уровень".