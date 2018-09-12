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Регион 12.09.2018 13:17

Премьер Грузии Бахтадзе на этой неделе летит в США, примет участие в Генассамблее ООН

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в конце недели посетит США, где проведет переговоры с представителями американской администрации и примет участие в Генассамблее ООН.

По его словам, ООН - "эта та трибуна, с которой мы можем поставить перед всем мировым сообществом самые важные и острые вопросы".

Вместе с тем премьер Грузии заявил журналистам в среду, что ожидает от визита в США позитивных результатов, которые будут способствовать "переводу стратегических отношений между двумя странами на еще более высокий уровень".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]