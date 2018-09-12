Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9699 RUR   0.0245 GBR   2.2116 TRY   0.2644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.25 Brent   79.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 18° 30° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 12.09.2018 11:43

Путин похвалил Трампа за политическое мужество, смелость и новаторский подход в отношениях с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп проявил новаторский подход и политическое мужество, пойдя на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии -я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость", - сказал В.Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.

По словам В.Путина, "если Северная Корея что-то делает на пути к денуклеаризации, то она ожидает в ответ каких-то встречных шагов, а не просто бесконечных требований полного разоружения до решения вопроса о том, как будет обеспечена ее безопасность".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КНДР, ТРАМП


Похожие новости


Путин считает, что КНДР ждет сигналов по гарантиям безопасности в ответ на предпринятые шаги по денуклеаризации В сделке по Ирану ключевую роль играли Тегеран и Вашингтон, РФ и другие лишь поддерживали договоренности - Путин Путин удовлетворен развитием отношений с Южной Кореей Путин и Си Цзиньпин на выставке купили сбитень и приготовили себе блинов с икрой Путин получил приглашение в Париж, оно рассматривается - Ушаков Путин заявил о поступательном развитии отношений с Арменией по всем направлениям

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]