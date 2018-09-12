Президент Алиев провел переговоры с министром промышленности Чехии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку делегацию Чехии во главе с министром промышленности и торговли Мартой Новаковой, сообщает сайт главы государства.
А.Азизов
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