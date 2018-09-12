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Дальнее зарубежье 12.09.2018 11:57

Юнкер призвал создать сильную Европу в условиях изменений расстановки сил в мире

Расстановка сил на мировой арене претерпевает изменения, и европейским странам в этих условиях нужно быть едиными и сильными, заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Тот миропорядок, который формировался в прошлом, все больше ставится под вопрос (некоторыми странами - ИФ)", - сказал он, выступая в Европарламенте.

По словам Ж.-К.Юнкера, в нынешней ситуации "есть риск, что созданные вчера альянсы завтра существовать не будут". В такой ситуации "нам нужна сильная Европа".

В частности, для этого, по его словам, у ЕС должны быть определенные военные возможности. "Мы не стремимся милитаризировать Европу", - добавил он, отметив при этом, что ЕС нужно "защищаться от внешних и внутренних угроз".

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Тэги: ЕС, МИР, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]