Юнкер призвал создать сильную Европу в условиях изменений расстановки сил в мире

Расстановка сил на мировой арене претерпевает изменения, и европейским странам в этих условиях нужно быть едиными и сильными, заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Тот миропорядок, который формировался в прошлом, все больше ставится под вопрос (некоторыми странами - ИФ)", - сказал он, выступая в Европарламенте.

По словам Ж.-К.Юнкера, в нынешней ситуации "есть риск, что созданные вчера альянсы завтра существовать не будут". В такой ситуации "нам нужна сильная Европа".

В частности, для этого, по его словам, у ЕС должны быть определенные военные возможности. "Мы не стремимся милитаризировать Европу", - добавил он, отметив при этом, что ЕС нужно "защищаться от внешних и внутренних угроз".