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Дальнее зарубежье 12.09.2018 11:58

Меркель заявила о неприемлемости перспективы применения химоружия в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что перспективу применениях химоружия в Сирии игнорировать нельзя.

По ее словам, ФРГ выступает за политический процесс урегулирования в САР.

"Наша работа по обеспечению мира означает, что впереди всегда - политические усилия. Поэтому в вопросе Сирии мы, конечно, выступаем за работу в мини-группах совместно с группой переговоров, сформированной в Астане, под руководством ООН. Но просто утверждать, что мы можем отвернуться, если где-то будет применено химоружие и не будет соблюдена международная конвенция - это не может быть ответом", - сказала А.Меркель, выступая в среду в бундестаге.

По словам канцлера, все решения, которые ФРГ будет принимать в сфере сирийского урегулирования, будут опираться на международное право. "Все ответы, которые мы будем давать, будут основаны на законах и парламентских обязательствах", - сказала она. При этом она подчеркнула, что заранее отказываться от какой-либо реакции даже в случае применения химоружия, неправильно.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 10 сентября назвал спекуляциями информацию о том, что Германия якобы может присоединиться по ударам союзных сил по правительственным войскам в Сирии в случае применения там химоружия. При этом он сообщил, что ситуация в целом обсуждается с представителями США и ЕС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]