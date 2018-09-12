Спецслужбы Афганистана перехватили грузовик с химикатами для изготовления взрывчатки из Пакистана

Сотрудники Управления национальной безопасности Афганистана в юго-восточной провинции Пактика задержали грузовик с химикатами для изготовления взрывчатки, сообщают в среду афганские СМИ.
Грузовик с химикатами прибыл с пакистанской территории, в ходе операции были задержаны два члена террористической группировки "Сеть Хаккани", связанной с движением "Талибан" .
Машина, на борту которой было обнаружено 62 мешка с нитритом аммония, следовала в провинцию Газни в центральном Афганистане.
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