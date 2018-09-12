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Дальнее зарубежье 12.09.2018 12:03

Спецслужбы Афганистана перехватили грузовик с химикатами для изготовления взрывчатки из Пакистана

Сотрудники Управления национальной безопасности Афганистана в юго-восточной провинции Пактика задержали грузовик с химикатами для изготовления взрывчатки, сообщают в среду афганские СМИ.

Грузовик с химикатами прибыл с пакистанской территории, в ходе операции были задержаны два члена террористической группировки "Сеть Хаккани", связанной с движением "Талибан" .

Машина, на борту которой было обнаружено 62 мешка с нитритом аммония, следовала в провинцию Газни в центральном Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ХАККАНИ, ХИМИКАТЫ, ПЕРЕХВАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]