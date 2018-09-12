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Регион 12.09.2018 12:10

В Армении создана рабочая группа, которая выяснит обстоятельства "прослушки" главы Службы нацбезопасности

Следственный комитет Армении принял в производство уголовное дело о "прослушке" телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и председателя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК Армении, уголовное дело возбуждено по статьям 146 и 254 УК - "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией".

Предварительное следствие поручено главному управлению по расследованию особо важных дел СК Армении.

"Создана рабочая группа, которая совместно с оперативно-разведывательными органами предпринимает необходимые действия для выяснения всех обстоятельств и выявления возможного круга причастных к этому лиц", - отметили в СК.

В минувший вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором А.Ванецян и С.Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова".

Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Никол Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.

Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову и экс-министру обороны М.Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, ПРОСЛУШКА, ДЕЛО


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