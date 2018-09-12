Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9699 RUR   0.0245 GBR   2.2116 TRY   0.2644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.25 Brent   79.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 18° 30° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 19° 29°

ТЭК 12.09.2018 12:24

Азербайджан в течение 20 лет утроит добычу газа – исполнительный директор МЭА

Азербайджан в течение ближайших 20 лет утроит добычу природного (товарного) газа – до 55 млрд кубометров, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"В течение 20 лет добыча газа (товарного – ИФ) в Азербайджане по нашим прогнозам увеличится в три раза - с нынешних 18 млрд кубометров до 55 млрд кубометров", - сказал Ф.Бирол журналистам в Баку в среду.

По его словам, "это хорошо для Азербайджана, как страны-экспортера, так и для стран-импортеров, так как Азербайджан показал, что страна не смешивает политику с энергетикой".

Ф.Бирол добавил, что Азербайджан является важным игроком на энергетическом рынке в регионе и в Европе. "Проекты строительства газопроводов TANAP и ТАР - очень важные и вносят свой вклад в диверсификацию газовых поставок. Несмотря на наличие некоторых вопросов с проектом (ТАР – ИФ) в некоторых странах, я уверен, что этот проект будет реализован", - добавил исполнительный директор МЭА.

Суммарный объем газодобычи в Азербайджане в 2017 году составил 28 млрд 563,5 млн кубометров газа (спад на 2,6%), из которого на долю товарного газа пришлось 18 млрд 157,9 млн кубометров (спад на 3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Азербайджан в I полугодии увеличил добычу попутного газа на 1% BP-Azerbaijan в I полугодии сократила добычу газа с Шах-Дениз на 2% SOCAR в I полугодии увеличила добычу газа на 8,5% Норвегия в I полугодии сократила добычу углеводородов на 3,7% Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2018гг составила около 92 млрд кубометров – глава Минэнерго Азербайджан в I квартале увеличил добычу нефти на 2%, сократил добычу газа на 6% - Госкомстат

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]