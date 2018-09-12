Азербайджан в течение 20 лет утроит добычу газа – исполнительный директор МЭА

Азербайджан в течение ближайших 20 лет утроит добычу природного (товарного) газа – до 55 млрд кубометров, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.
"В течение 20 лет добыча газа (товарного – ИФ) в Азербайджане по нашим прогнозам увеличится в три раза - с нынешних 18 млрд кубометров до 55 млрд кубометров", - сказал Ф.Бирол журналистам в Баку в среду.
По его словам, "это хорошо для Азербайджана, как страны-экспортера, так и для стран-импортеров, так как Азербайджан показал, что страна не смешивает политику с энергетикой".
Ф.Бирол добавил, что Азербайджан является важным игроком на энергетическом рынке в регионе и в Европе. "Проекты строительства газопроводов TANAP и ТАР - очень важные и вносят свой вклад в диверсификацию газовых поставок. Несмотря на наличие некоторых вопросов с проектом (ТАР – ИФ) в некоторых странах, я уверен, что этот проект будет реализован", - добавил исполнительный директор МЭА.
Суммарный объем газодобычи в Азербайджане в 2017 году составил 28 млрд 563,5 млн кубометров газа (спад на 2,6%), из которого на долю товарного газа пришлось 18 млрд 157,9 млн кубометров (спад на 3%).
Б.Рустамбеков
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