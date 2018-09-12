Юнкер обеспокоен посягательствами на свободу СМИ в ряде стран ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, заявил о своей обеспокоенности попытками в ЕС препятствовать дебатам, деятельности СМИ и журналистов.

"Европа должна оставаться местом, где свобода прессы не ставится под сомнение. Слишком многие журналисты подвергаются запугиванию, нападениям, иногда даже совершаются убийства", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в среду с докладом о состоянии Евросоюза на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он призвал к лучшей защите журналистов как участников демократического процесса. "Без свободной прессы не может быть демократии", - подчеркнул глава Еврокомиссии.