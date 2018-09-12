Глава МЭА ожидает дальнейшего роста цен на нефть

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что тенденция роста цен на нефть сохранится.
"Цены на нефть достигли отметки в $80 за баррель. Рост цен связан с тремя основными факторами", - сказал Ф.Бирол журналистам в Баку в среду.
По его словам, во-первых, спрос на нефть на рынке увеличился на 1,4 млн баррелей. Во-вторых, добыча нефти в Венесуэле сократилась с 2,5 млн б/с до 1,2 млн б/с и продолжает сокращаться. "Третий фактор – ситуация на Ближнем Востоке, спад добычи нефти в Иране, ситуация в Ливии и Нигерии", - отметил он.
Ф.Бирол добавил, что "если другие участники рынка существенно не увеличат добычу нефти, то это дает нам основания прогнозировать дальнейший рост цен".
Б.Рустамбеков
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