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ТЭК 12.09.2018 12:41

Глава МЭА ожидает дальнейшего роста цен на нефть

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что тенденция роста цен на нефть сохранится.

"Цены на нефть достигли отметки в $80 за баррель. Рост цен связан с тремя основными факторами", - сказал Ф.Бирол журналистам в Баку в среду.

По его словам, во-первых, спрос на нефть на рынке увеличился на 1,4 млн баррелей. Во-вторых, добыча нефти в Венесуэле сократилась с 2,5 млн б/с до 1,2 млн б/с и продолжает сокращаться. "Третий фактор – ситуация на Ближнем Востоке, спад добычи нефти в Иране, ситуация в Ливии и Нигерии", - отметил он.

Ф.Бирол добавил, что "если другие участники рынка существенно не увеличат добычу нефти, то это дает нам основания прогнозировать дальнейший рост цен".

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЭА, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]