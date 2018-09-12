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Дальнее зарубежье 12.09.2018 12:51

Великобритания не станет для ЕС рядовой "третьей" страной после Brexit, но и не сохранит привилегии членов союза - Юнкер

Великобритания останется близким партнером для Евросоюза после Brexit, но и не сохранит привилегии членов союза, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в послании к Европарламенту.

"И после 29 марта 2019 года Великобритания никогда не станет для нас рядовой "третьей" страной. Великобритания всегда будет близким соседом и партнером в сфере политики, экономики и безопасности", - сказал он.

Ж.-К.Юнкер призвал британские власти понять, что "тот, кто выходит из союза, уже не может быть в такой же привилегированной позиции, как его члены".

Он отметил, что с выходом из ЕС Великобритания перестанет входить в единый рынок ЕС.

"Если вы выходите из союза, вы больше можете участвовать в каких-то аспектах нашего единого рынка", - сказал он.

Также Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что ЕС выступает за отсутствие жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

"Еврокомиссия, этот парламент и страны-члены (ЕС - ИФ) всегда будут показывать солидарность с Ирландией, когда речь заходит о границе. Вот почему мы хотим найти конструктивное решение, которое позволит избежать "жестокой границы" с Северной Ирландией", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Ж.-К.Юнкер отметил, что он приветствует предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о развитии "нового, амбициозного" партнерства после Brexit.

Также он согласился с мнением правительства Великобритании о том, что отправной точкой для такого партнерства должна стать зона свободной торговли между Великобританией и ЕС.

"На основании этих принципов переговорщики комиссии, в частности мой добрый друг Мишель Барнье (координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза - ИФ), готовы работать день и ночь, чтобы достичь сделки", - заключил Ж.-К.Юнкер.

Выход Великобритании должен состояться в марте 2019 года, условия должны быть согласованы на переговорах с Евросоюзом.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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