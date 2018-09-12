Компании США усиливают лоббирование против пошлин Трампа

Компании США из различных отраслей и регионов объединяют силы, чтобы убедить президента страны Дональда Трампа в том, что пошлины на импорт вредят экономике и бизнесу.
Как пишет The Wall Street Journal, в среду лоббистские организации, представляющие тысячи компаний, официально объявят о единой кампании Tariffs Hurt the Heartland. Против пошлин выступают производители детских игрушек и предприятия розничной торговли, технологические компании и автопроизводители, рыбаки из штата Мэн и владельцы яблочных садов Калифорнии.
В абсолютном выражении самым высоким остается число лоббистов, занимающихся "вечными" вопросами, включая налоги и здравоохранение. Но торговля и внешнеэкономическая деятельность, которые обычно не входят в круг важнейших тем лоббирования, продемонстрировали рекордный прирост активности.
Когда Д.Трамп только стал президентом, лишь около 100 компаний привлекали лоббистские организации в связи с вопросами внешней торговли. К началу 2018 года этот показатель вырос до 160, а к концу июня - до 450, и все новые компании спешат воспользоваться помощью лоббистов, свидетельствуют данные некоммерческой организации Center for Responsive Politics.
Автоконцерны, производители автокомпонентов и дилеры готовят отдельную кампанию против новых пошлин в своих отраслях. На прошлой неделе ассоциация предприятия розничной торговли организовала встречи 150 мелких ритейлеров с конгрессменами, чтобы законодатели на реальных примерах узнали, чем именно пошлины вредят бизнесу.
"Каждый сектор экономики США что-то потеряет в торговой войне. Наша цель - убедиться, что Вашингтон понимает последствия торговой войны для реального мира", - заявил председатель Национальной федерации розничной торговли (NRF) Мэттью Шэй.
Однако есть и отраслевые группы, которым торговая политика Д.Трампа пришлась по душе. Например, Национальная ассоциация скотоводов и производителей говядины (NCBA) активно поддерживает его действия, рассчитывая, что президент откроет для них новые рынки. В настоящее время Китай и Евросоюз запрещают импорт американской говядины, если хозяйства используют гормоны, чтобы ускорить рост крупного рогатого скота.
От введения пошлин на сталь выиграли сталелитейные компании США, которые смогли повысить цены.
Вместе с тем Торговая палата США, Национальная ассоциация промышленников, Круглый cтол бизнеса, братья-миллиардеры Чарльз и Дэвид Кох тратят миллионы долларов, чтобы поддержать свободную торговлю.
Обычно лоббирование идет через Конгресс, однако Д.Трамп использует для введения пошлин механизмы, которые позволяют избежать рассмотрения в законодательном собрании. Например, он прибегает к положениям закона о расширении торговли 1962 года, которые позволяют президенту практически единолично принимать решение о введении пошлин в случае угрозы национальной безопасности США.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Президент Алиев принял генсека ОБСЕ
Либерман в рамках визита в Баку обсудит ВТС между Азербайджаном и Израилем
AzerGold отбирает компанию для экомониторинга на рудниках и разведочных участках
Компании из Чехии выполнили подрядных работ по госпроектам в Азербайджане на $2 млрд
Азербайджан планирует облегчить экспорт местной продукции в Европу – глава ГТК
Женщины меньше всего представлены в советах директоров в Азии, больше всего - во Франции
Президент Алиев осмотрел школу №227 после капремонта
В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Премьера рубрики «ПОМОЛЧИМ» в рамках TellMann SHOW
Выгодный роуминг-пакет от Nar для тех, кто путешествует в Турцию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»