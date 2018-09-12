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Дальнее зарубежье 12.09.2018 12:52

Компании США усиливают лоббирование против пошлин Трампа

Компании США из различных отраслей и регионов объединяют силы, чтобы убедить президента страны Дональда Трампа в том, что пошлины на импорт вредят экономике и бизнесу.

Как пишет The Wall Street Journal, в среду лоббистские организации, представляющие тысячи компаний, официально объявят о единой кампании Tariffs Hurt the Heartland. Против пошлин выступают производители детских игрушек и предприятия розничной торговли, технологические компании и автопроизводители, рыбаки из штата Мэн и владельцы яблочных садов Калифорнии.

В абсолютном выражении самым высоким остается число лоббистов, занимающихся "вечными" вопросами, включая налоги и здравоохранение. Но торговля и внешнеэкономическая деятельность, которые обычно не входят в круг важнейших тем лоббирования, продемонстрировали рекордный прирост активности.

Когда Д.Трамп только стал президентом, лишь около 100 компаний привлекали лоббистские организации в связи с вопросами внешней торговли. К началу 2018 года этот показатель вырос до 160, а к концу июня - до 450, и все новые компании спешат воспользоваться помощью лоббистов, свидетельствуют данные некоммерческой организации Center for Responsive Politics.

Автоконцерны, производители автокомпонентов и дилеры готовят отдельную кампанию против новых пошлин в своих отраслях. На прошлой неделе ассоциация предприятия розничной торговли организовала встречи 150 мелких ритейлеров с конгрессменами, чтобы законодатели на реальных примерах узнали, чем именно пошлины вредят бизнесу.

"Каждый сектор экономики США что-то потеряет в торговой войне. Наша цель - убедиться, что Вашингтон понимает последствия торговой войны для реального мира", - заявил председатель Национальной федерации розничной торговли (NRF) Мэттью Шэй.

Однако есть и отраслевые группы, которым торговая политика Д.Трампа пришлась по душе. Например, Национальная ассоциация скотоводов и производителей говядины (NCBA) активно поддерживает его действия, рассчитывая, что президент откроет для них новые рынки. В настоящее время Китай и Евросоюз запрещают импорт американской говядины, если хозяйства используют гормоны, чтобы ускорить рост крупного рогатого скота.

От введения пошлин на сталь выиграли сталелитейные компании США, которые смогли повысить цены.

Вместе с тем Торговая палата США, Национальная ассоциация промышленников, Круглый cтол бизнеса, братья-миллиардеры Чарльз и Дэвид Кох тратят миллионы долларов, чтобы поддержать свободную торговлю.

Обычно лоббирование идет через Конгресс, однако Д.Трамп использует для введения пошлин механизмы, которые позволяют избежать рассмотрения в законодательном собрании. Например, он прибегает к положениям закона о расширении торговли 1962 года, которые позволяют президенту практически единолично принимать решение о введении пошлин в случае угрозы национальной безопасности США.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, ПОШЛИНЫ, ПРОТЕСТ


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