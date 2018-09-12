Президент Филиппин считает, что оппозиционеры готовят покушение на него

Президент Филиппин Родриго Дутерте в эфире филиппинского телевидения в среду заявил, что получил информацию о том, что группа оппозиционеров готовит покушение на него.
По его словам, иностранное государство представило ему доказательства того, что в настоящее время планируется такое покушение.
"Мне сказали, что такой план (план покушения - ИФ) у них сейчас есть", - сказал Р.Дутерте, однако уточнять, какая именно страна сообщила ему об этом, он не стал.
Президент Филиппин подчеркнул, что за этим планом, вероятно, стоит оппозиция, маоистские повстанцы и бывшие военные, которые, по его словам, в прошлом уже пытались совершить подобное покушение.
"Связь этих лиц с (планом покушения - ИФ) скоро выяснится, это может случиться в любой день", - отметил он.
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