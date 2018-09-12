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Дальнее зарубежье 12.09.2018 12:55

Президент Филиппин считает, что оппозиционеры готовят покушение на него

Президент Филиппин Родриго Дутерте в эфире филиппинского телевидения в среду заявил, что получил информацию о том, что группа оппозиционеров готовит покушение на него.

По его словам, иностранное государство представило ему доказательства того, что в настоящее время планируется такое покушение.

"Мне сказали, что такой план (план покушения - ИФ) у них сейчас есть", - сказал Р.Дутерте, однако уточнять, какая именно страна сообщила ему об этом, он не стал.

Президент Филиппин подчеркнул, что за этим планом, вероятно, стоит оппозиция, маоистские повстанцы и бывшие военные, которые, по его словам, в прошлом уже пытались совершить подобное покушение.

"Связь этих лиц с (планом покушения - ИФ) скоро выяснится, это может случиться в любой день", - отметил он.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОКУШЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]