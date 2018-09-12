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Карабахский конфликт 12.09.2018 13:02

Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта в среду завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг был проведен 12 сентября в направлении Агдамского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ»,- говорится в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Огнен Йович.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]