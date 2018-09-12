Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта в среду завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг был проведен 12 сентября в направлении Агдамского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ»,- говорится в сообщении.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Огнен Йович.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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