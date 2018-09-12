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Бизнес и законодательство 12.09.2018 13:08

Азербайджан планирует облегчить экспорт местной продукции в Европу – глава ГТК

Азербайджан рассчитывает в ближайшие несколько лет присоединиться к конвенциям "Об общей транзитной процедуре" и "Об упрощении регистрации при торговле товарами", заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на пресс-конференции в среду.

"Для увеличения экспортного потенциала и обеспечения полной прозрачности в импортных операциях, Азербайджан начал переговоры по присоединению к конвенциям "Об общей транзитной процедуре" и "Об упрощении регистрации при торговле товарами". Параллельно начались работы по унификации азербайджанского таможенного законодательства с европейским", - отметил С.Мехтиев.

По его словам, с учетом соответствующей работы по усовершенствованию деятельности структур ГТК, процесс присоединение к указанным конвенциям займет несколько лет. "Это (ратификация конвенций - ИФ) позволит Азербайджану свободно экспортировать товары под брендом «Made in Azerbaijan» во все европейские страны», - подчеркнул он.

Глава ГТК также сообщил, что за 8 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $19,7 млрд, положительное сальдо во внешней торговле превысило $6 млрд.

Кроме того, по его словам, за январь-август 2018 года таможенные органы Азербайджана выявили 6155 фактов правонарушений, из которых 458 носят уголовный характер. «Общая сумма конфискованной таможенниками контрабандной продукции в указанный период составила 6 млн 135 тыс. манатов», - сказал С.Мехтиев.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]