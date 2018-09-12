Президент Эстонии прилетела в Тбилиси, где проведет переговоры с грузинским руководством

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду прибыла с рабочим визитом в Тбилиси, где примет участие в международной конференции и встретится с представителями грузинского руководства, сообщили в администрации президента Грузии.

В администрации президента Грузии рассчитывают, что в ходе своего визита К.Кальюлайд еще раз заявит о твердой поддержке Эстонией территориальной целостности и суверенитета Грузии и курса Тбилиси на вступление в НАТО и Евросоюз.

В администрации отметили, что эстонский президент начала свой визит с посещения в Тбилиси могилы гражданина Грузии Арчила Татунашвили, скончавшегося в Цхинвале после задержания в конце февраля.