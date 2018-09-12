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Регион 12.09.2018 13:19

Президент Эстонии прилетела в Тбилиси, где проведет переговоры с грузинским руководством

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду прибыла с рабочим визитом в Тбилиси, где примет участие в международной конференции и встретится с представителями грузинского руководства, сообщили в администрации президента Грузии.

В администрации президента Грузии рассчитывают, что в ходе своего визита К.Кальюлайд еще раз заявит о твердой поддержке Эстонией территориальной целостности и суверенитета Грузии и курса Тбилиси на вступление в НАТО и Евросоюз.

В администрации отметили, что эстонский президент начала свой визит с посещения в Тбилиси могилы гражданина Грузии Арчила Татунашвили, скончавшегося в Цхинвале после задержания в конце февраля.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]