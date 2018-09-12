Глава Минобороны Армении заявил о приоритетности создания в стране многофункциональных ВВС

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Ереван ведет переговоры о закупке многофункциональной авиации для Вооруженных сил страны.

"Мы придаем важность приобретению и внедрению в Вооруженных силах многофункциональной авиации. Это приоритет", - сказал Д.Тоноян журналистам в среду.

Он отметил, что ведутся переговоры, но не назвал страны, с которыми Армения обсуждает этот вопрос.