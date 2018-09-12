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Регион 12.09.2018 15:16

Глава Минобороны Армении заявил о приоритетности создания в стране многофункциональных ВВС

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Ереван ведет переговоры о закупке многофункциональной авиации для Вооруженных сил страны.

"Мы придаем важность приобретению и внедрению в Вооруженных силах многофункциональной авиации. Это приоритет", - сказал Д.Тоноян журналистам в среду.

Он отметил, что ведутся переговоры, но не назвал страны, с которыми Армения обсуждает этот вопрос.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, АВИАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]