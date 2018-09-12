Глава Минобороны Армении заявил о приоритетности создания в стране многофункциональных ВВС

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Ереван ведет переговоры о закупке многофункциональной авиации для Вооруженных сил страны.
"Мы придаем важность приобретению и внедрению в Вооруженных силах многофункциональной авиации. Это приоритет", - сказал Д.Тоноян журналистам в среду.
Он отметил, что ведутся переговоры, но не назвал страны, с которыми Армения обсуждает этот вопрос.
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