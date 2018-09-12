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Дальнее зарубежье 12.09.2018 15:43

Трамп назвал дело о "российском вмешательстве" отговоркой демократов за поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп в среду назвал дело о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года отговоркой, которую использует Демократическая партия для оправдания поражения республиканцам.

"Российский сговор" был только отговоркой демократов за поражение на выборах!" - написал он в Twitter.

Д.Трамп ранее неоднократно называл проводимое в США расследование "охотой на ведьм". Расследование якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года, которое курирует спецпрокурор Роберт Мюллер все еще не завершено.

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Тэги: США, ТРАМП, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]