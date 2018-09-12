Президент США Дональд Трамп в среду назвал дело о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года отговоркой, которую использует Демократическая партия для оправдания поражения республиканцам.

"Российский сговор" был только отговоркой демократов за поражение на выборах!" - написал он в Twitter.

Д.Трамп ранее неоднократно называл проводимое в США расследование "охотой на ведьм". Расследование якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года, которое курирует спецпрокурор Роберт Мюллер все еще не завершено.