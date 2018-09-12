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Дальнее зарубежье 12.09.2018 16:17

Талибы заявляют о готовности ко второму раунду переговоров с США - СМИ

Эмиссары движения "Талибан" готовы вновь встретиться с представителями США для переговоров, причем, возможно, уже в сентябре, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на ряд представителей "Талибана", пожелавших сохранить неизвестность.

Один из представителей движения сообщил, что на предыдущей встрече между США и талибами в июле, где американскую сторону представляла помощник госсекретаря Элис Уэллс, было предложено организовать новую встречу в сентябре.

На новых переговорах с США талибы рассчитывают поговорить об обмене пленными между сторонами афганского конфликта, о мерах по выстраиванию доверия и способах перейти от неформальных консультаций к официальным переговорам. В то же время талибы ожидают ответа от Вашингтона относительно идеи новых переговоров, отмечает АП.

Говоря об июльских переговорах, представители "Талибана" утверждают, что они просили США признать их политическое представительство в Дохе и отменить ограничительные меры в отношении руководства движения перед началом формальных переговоров между "Талибаном" и Вашингтоном.

Также в июле разговор шел о целом спектре вопросов, включая требование США ввести на два месяца режим прекращения огня в Афганистане, чтобы обеспечить мирное проведение парламентских выборов в октябре 2018 года, и визит представителей "Талибана" к соратникам в афганских тюрьмах. Однако, уточняет АП, никакие договоренности по этим вопросам достигнуты не были.

Одновременно с тем в "Талибане" подчеркивают, что диалог между движением и США находится на первоначальной стадии, включающей в себя прояснение вопросов о повестке переговоров, о месте их проведения и о составе участников.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на представителей "Талибана" писала, что движение дало положительную оценку переговорам с представителями госдепа США, состоявшимся в Дохе. Встреча прошла без участия представителей Кабула, так как талибы настаивали именно на таком формате. Также "Нью-Йорк таймс" отмечала, что представлявшая США на переговорах Э.Уэллс - наиболее высокопоставленный сотрудник госдепа, курирующий Южную и Центральную Азию.

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Тэги: США, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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