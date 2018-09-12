В Берлине ожидают обсуждения Сирии и Украины главами МИД Германии и России

Сирия и Украина станут темами переговоров глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса в Берлине, сообщила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар.
По ее словам, 14 сентября запланирована двусторонняя встреча министров и совместный ужин, а также пресс-конференция во второй половине дня.
"Сирия будет одной из тем, дипломатические усилия. Тему Украины, как ожидается, в беседе тоже затронут", - сказала М.Адебар журналистам в среду в Берлине, добавив, что С.Лавров и Х.Маас планируют обсудить "двусторонние темы".
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