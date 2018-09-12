Начальник ГШ ВС Армении опроверг заявление следственной службы о связи событий марта 2008 года в Ереване с ситуацией на границе

Начальник Главного штаба Вооруженных сил (ГШ ВС) Армении Артак Давтян призвал председателя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна не связывать диверсии с азербайджанской стороны в Карабахе с беспорядками в Ереване в марте 2008 года.

"Передовая линия не была разрежена. Тогда я был начальником оперативного управления ГШ ВС Армении, был ответственным за организацию боевого дежурства, и могу сказать, эти события (1 марта в Ереване - ИФ) и действия на передовой не имеют непосредственной связи", - сказал А.Давтян журналистам в среду.

По его словам, попытка диверсии с азербайджанской стороны 5 марта 2008 года была пресечена.

"Связывать диверсии и события 1 марта - очень спорно. Граница не пострадала, не ослабла. О связи можно спросить у противника, а то это лишь предположения", - отметил А.Давтян.

Он также опроверг заявление главы следственной службы о том, что военнослужащие в Ереване 1 марта 2008 года стреляли по окнам квартир.

"Армия не стреляла 1 марта. Приказа о стрельбе не было", - сказал начальник ГШ ВС Армении.

В минувший вторник председатель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что в марте 2008 года армия использовалась против народа.

"В рамках уголовного дела по расследованию событий 1 марта 2008 года получены доказательства того, что вооруженные силы были задействованы в операции по разгону демонстрантов. В частности, военнослужащие стреляли по домам в центре Еревана, когда с одного из балконов была выброшена бутылка", - сказал С.Хачатрян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, после приказа экс-президента Армении Роберта Кочаряна о разгоне демонстрантов и применении силы в Ереване были сконцентрированы группы военнослужащих.

"После этого находившиеся на границе наши военнослужащие остались без пересменок, что отразилось на боеспособности армии. Тогда произошла также диверсия со стороны Азербайджана. Также уголовным делом обосновано, что олигархи и чиновники из личных средств платили военнослужащим, чтобы они в период мартовских событий защищали их и их имущество. У нас есть соответствующие документы, которые конфискованы в рамках расследования по уголовному делу", - отметил С.Хачатрян.

1 марта 2008 года в Ереване в столкновениях во время демонстраций против результатов президентских выборов погибли десять человек.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, нынешнему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".