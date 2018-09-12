Юнкер считает военные планы ЕС не милитаризацией союза, а усилением роли единой Европы

Евросоюз должен усиливать свою роль игрока мирового уровня, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Это причина, по которой, несмотря на сильное сопротивление в ту пору, я запустил с 2014 года проект Европейского союза обороны. Поэтому в ближайшие месяцы комиссия продолжит работать, чтобы Европейский оборонный фонд и Постоянное структурированное сотрудничество в области обороны стали полностью операционными", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в среду с докладом о состоянии ЕС на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Здесь нужно важное, с моей точки зрения, уточнение: мы не милитаризируем Европейский союз. Мы желаем большей ответственности и большей независимости. Так как только сильная и единая Европа может защитить наших граждан от внутренних и внешних угроз от терроризма до климатических изменений", - подчеркнул глава Еврокомиссии.
По его словам, только сильная и единая Европа может сохранить рабочие места в открытом и взаимосвязанном мире, справиться с всемирным вызовом в цифровой сфере.
Он считает, что самый крупный в мире единый рынок может устанавливать нормы в таких областях как банки данных, искусственный интеллект, автоматизация, защищая при этом ценности ЕС и права граждан.
"Мы сможем это сделать, если будем едины", - заявил Ж.-К.Юнкер.
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