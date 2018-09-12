Баку готов к интенсивным переговорам по Карабаху, первоочередной задачей является деоккупация – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил в среду в Баку с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы сотрудничества и урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«В ходе встречи Э.Мамедъяров коснулся основополагающего принципа неделимости безопасности в рамках ОБСЕ. Он подчеркнул важность того, чтобы все государства-члены оставались привержены своим обязательствам по Хельсинкскому Заключительному акту», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министр отметил, что Армения, продолжает оккупацию Нагорно-Карабахского региона Азербайджан и прилегающих к нему семи административных районов, тем самым грубо нарушает взятые обязательства в качестве государства-члена ОБСЕ.

«Министр заявил о необходимости интенсификации усилий по изменению статус-кво, и выводу войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана»,- отмечает внешнеполитическое ведомство.

Э.Мамедъяров также добавил, что незаконное присутствие вооружённых сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана остаётся первостепенной угрозой для регионального мира и безопасности.

«Министр напомнил, что мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ был сформирован на базе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Он подчеркнул, что Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по достижению прогресса в урегулировании конфликта и обеспечению прочного и справедливого мира в регионе»,- отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров на встрече также проинформировал Т.Гремингера о проделанной Азербайджаном работе по налаживанию экономического сотрудничества и каналов коммуникации (connectivity), обеспечению возможностей мультимодальной транспортной инфраструктуры, охватывающей регион и более широкое пространство ОБСЕ. "В связи он отметил маршруты транспортировки грузов по коридорам «Восток-Запад», «Север-Юг», «Юг-Запад» и уже введенную в эксплуатацию железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. Министр добавил, что подобные проекты, реализованные при участии и по инициативе Азербайджана, способствуют экономическому развитию и процветанию на пространстве ОБСЕ, а также укреплению регионального мира и безопасности", - подчеркивается в сообщении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциале использования ОБСЕ в качестве подходящей платформы для продвижения и экспертной поддержки данных проектов и прочих инициатив, представляющих интерес с точки зрения поощрения экономического сотрудничества.

Ф.Исазаде