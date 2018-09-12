Съемки передачи The Grand Tour с участием экс-ведущих программы Top Gear пройдут в Азербайджане в октябре

Тест-драйв, в рамках передачи The Grand Tour с участием известных экс-ведущих программы "Top Gear" Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда, пройдет в Азербайджане, сообщает www.forbes.kz.
Съемки программы пройдут с 4 по 10 октября 2018.
Всем известные эксперты будут тестировать 3 автомобиля – Aston Martin DBS Superleggera, BMW M850i, Bentley Continental GT – по улицам 5 разных городов страны. Машины доставят самолетом прямо из Великобритании специальным рейсом.
По словам продюсеров и авторов программы, тест-драйв новых авто в Азербайджане будет особенно эффектным и завораживающим, а зрителей ждут сумасшедшие и веселые испытания от ведущих.
После событий, произошедших в марте 2015 года, ВВС решил не продлевать с Джереми Кларксоном контракт на создание шоу Top Gear. Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд покинули шоу вместе с соведущим. Вместе с Энди Уилманом – бывшим продюсером Top Gear – они подписали контракт с компанией Amazon на создание 36 выпусков нового автошоу, которое совсем недавно получило имя The Grand Tour.
Б.Рустамбеков
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