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Транспорт и связь 12.09.2018 15:52

Съемки передачи The Grand Tour с участием экс-ведущих программы Top Gear пройдут в Азербайджане в октябре

Тест-драйв, в рамках передачи The Grand Tour с участием известных экс-ведущих программы "Top Gear" Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда, пройдет в Азербайджане, сообщает www.forbes.kz.

Съемки программы пройдут с 4 по 10 октября 2018.

Всем известные эксперты будут тестировать 3 автомобиля – Aston Martin DBS Superleggera, BMW M850i, Bentley Continental GT – по улицам 5 разных городов страны. Машины доставят самолетом прямо из Великобритании специальным рейсом.

По словам продюсеров и авторов программы, тест-драйв новых авто в Азербайджане будет особенно эффектным и завораживающим, а зрителей ждут сумасшедшие и веселые испытания от ведущих.

После событий, произошедших в марте 2015 года, ВВС решил не продлевать с Джереми Кларксоном контракт на создание шоу Top Gear. Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд покинули шоу вместе с соведущим. Вместе с Энди Уилманом – бывшим продюсером Top Gear – они подписали контракт с компанией Amazon на создание 36 выпусков нового автошоу, которое совсем недавно получило имя The Grand Tour.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЕСТ/ДРАЙВ, СЪЕМКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]